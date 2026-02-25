2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi tarihte kutlanacak?

İslam alemi Ramazan ayını ibadetle geçirirken her gün sahur ve iftar heyecanı yaşanıyor. Oruç ibadeti bittiğinde ise bayram coşkusu yaşanacak. Milyonlar bayramı iple çekerken tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "2026 Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor.

Ramazan Bayramı 2026 ne zaman?

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü