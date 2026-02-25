2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram hangi tarihte kutlanacak?
Ramazan ayının 7. günü... Bayrama sayılı haftalar kaldı ve net tarihler sürekli araştırılıyor. Bugün yine sıkça gelen sorulardan biri "2026 Ramazan Bayramı ne zaman" şeklinde... İşte detaylar...
İslam alemi Ramazan ayını ibadetle geçirirken her gün sahur ve iftar heyecanı yaşanıyor. Oruç ibadeti bittiğinde ise bayram coşkusu yaşanacak. Milyonlar bayramı iple çekerken tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "2026 Ramazan Bayramı ne zaman" diye soruyor.
Ramazan Bayramı 2026 ne zaman?
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü
