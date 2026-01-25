2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet takvimi
Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri 2026 yılı için merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olanlar araştırmalarını hızlandırdı. Bayramın hafta içine mi yoksa hafta sonuna mı denk geleceği sorgulanırken sıkça "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
Dini bayram tarihleri yeni yılla birlikte yeniden gündeme geldi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nın günleri milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar, aile ziyaretleri ve seyahat programları için aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı 2026
2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:
19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü
Kurban Bayramı 2026
2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü