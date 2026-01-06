2026 rekorla başladı! Transit uçuşta tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk hava sahasının 2026 yılına rekor bir başlangıç yaptığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezinin koordinasyon ve yönetim kapasitesi sayesinde transit uçuş sayısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuş

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaşan Uraloğlu, "4 Ocak'ta 2 bin 177 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 31 Ağustos 2025'te kaydedilen 1.906 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

2025'te 6 kez trafik rekoru

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı dönemlerde dahi hizmet kalitesinin korunduğunu vurgulayan Uraloğlu, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet verdiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "2025 yılı içerisinde DHMİ toplam trafik sayısında 6 kez, transit uçuş sayısında ise 8 kez kendi rekorunu kırmıştı. 2026 yılının ilk ayında da yeni bir transit uçuş rekoru elde ederek hizmet sunumunda sürdürülebilir ve sürekli bir gelişme sağladık" dedi.