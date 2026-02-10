2026 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı her yıl on binlerce sözleşmeli alım ilanı yayımlıyor. Yılın ilk başvuruları için heyecan gittikçe artıyor. Bakanlığın duyuru geçmesi beklenirken kulis bilgilerine ulaşmaya çalışanlar "Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları ne zaman" diye soruyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

10 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.