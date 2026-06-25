2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı
2026-STS Öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar sonuç sorgulama sayfasına akın etti.
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13 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları açıklandı. ÖSYM saat 10.00'da yaptığı duyuru ile sonuçları erişime açtı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ