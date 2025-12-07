2026 Survivor başlangıç tarihi... Survivor ne zaman başlayacak?

Televizyon ekranlarının uzun soluklu fenomen yarışması Survivor için geri sayım sürüyor. Yeni sezonda birbirinden ünlü isimler kadroda yer alıyor. Yeni yıl yaklaşırken yarışmanın başlangıç tarihi sorgulanıyor. Sıklıkla "Survivor ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.

Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Survivor yarışmacıları

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Seren Ay Çetin

Lina Hourich

Gözde Bozkurt

Nisanur Güler

ve Başak Cücü