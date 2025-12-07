2026 Survivor başlangıç tarihi... Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor’ın yeni sezonu için hazırlık süreci hızla devam ederken programın başlangıç takvimi izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Parkurlarda ter dökecek olan isimler, merak edilirken programın başlangıç tarihi sorgulanıyor. Programı sıkı şekilde takip edenler "Survivor ne zaman başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
Televizyon ekranlarının uzun soluklu fenomen yarışması Survivor için geri sayım sürüyor. Yeni sezonda birbirinden ünlü isimler kadroda yer alıyor. Yeni yıl yaklaşırken yarışmanın başlangıç tarihi sorgulanıyor. Sıklıkla "Survivor ne zaman başlayacak" sorusuna cevap aranıyor.
Survivor ne zaman başlıyor?
Survivor’ın 2026 sezonu için kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl program 1 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelmişti. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve Survivor 2026’nın 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.
Survivor yarışmacıları
Bayhan
Keremcem
Dilan Çıtak
Mert Nobre
Serhan Onat
Meryem boz
Murat Arkın
Deniz Çatalbaş
Selen Görgüzel
Seren Ay Çetin
Lina Hourich
Gözde Bozkurt
Nisanur Güler
ve Başak Cücü