2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen 2026 TIPDİL sonuçları bugün açıklanıyor. Adaylar büyük bir heyecanla üniversiteden gelecek duyuruya kilitlenmiş durumda... Peş peşe gelen soru ise "2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde...
2026 TIPDİL 5 Eylül'de gerçekleşti. Tıp ve sağlık bilimleri alanında çalışanların yabancı dil seviyesini ölçmek için uygulanan sınavda bugün karar günü... Değerlendirme süreci sona erdi sonuçlar ilan edilecek. Peki, 2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026 TIPDİL sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
TIPDİL sonuçları henüz ilan edilmiş değil. Beklentiler sonuçların öğleden sonra açıklanacağı yönünde...
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Adaylar, sonuçlarını Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) üzerinden öğrenebilecek.