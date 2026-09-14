2026 TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI... TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Başvuru ücreti var mı?

İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut için başvurular bugün başladı ve 25 Eylül'e kadar devam edecek. Yüz binler başvuru için sıraya girerken bugün yoğun şekilde gelen soru "TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler" oluyor.

Kiralık sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

Kiralık sosyal konut projesi için başvurular 14 Eylül 2026'da başlayacak ve 25 Eylül 2026'da sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların e-Devlet'te TOKİ hizmetleri arasında yer alan “Konut / İşyeri Başvuru” ekranından başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Kiralık sosyal konut başvuru şartları neler?

Projeden yararlanmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru sahibinin en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor. Ayrıca aylık hane gelirinin 100 bin liradan az olması gerekiyor.

İlk etapta tamamlanan 1.071 konut, şartları taşıyan hak sahiplerine 3 yıllığına kiralanacak. Üç yılın sonunda yeni hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Kiralık sosyal konut başvuru ücreti var mı?

Kampanya kapsamında başvuru ücreti alınmayacak. Başvurular ücretsiz şekilde e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Konutların kira bedelleri ise piyasa rayicinin altında olacak. 1+1 konutlar 10 bin TL, 2+1 konutlar 12 bin TL, 3+1 konutlar 15 bin TL, 4+1 konutlar ise 18 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiralanacak.