2026-TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı? Bugün mü açıklanıyor?
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilki 15 Mart'ta gerçekleşti ve sonuçlar yarın ilan edilecek. Sonuçların ilanı ile birlikte ÖSYM'nin sitesi ziyaretçi akınına uğrayacak. Peki, sonuçlar saat kaçta ilan edilir?
2026-TUS 1. Dönem sonuçları için gözler ÖSYM'de... On binler duyuruya konsantre olmuş durumda... Herkesin dilinde ayı soru var: TUS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
15 Nisan'da açıklanacak sonuçları için kurum saat ile ilgili detay vermezken bir önceki sınavın sonuçları saat 15.00'te açıklanmıştı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Tercih işlemleri için tarih daha sonra ÖSYM üzerinden duyurulacak.