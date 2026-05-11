2026-TUS 1. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte beklenen tarih...
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri 7 Mayıs'ta başladı ve devam ediyor. İşlemlerin sona ermesine kısa süre kalırken çoğunluk tercihlerini tamamladı. Şimdi adaylar sonuç tarihini yavaş yavaş araştırmaya başladı.
Uzman doktor olabilmek için adaylar TUS sınavına giriyor. Süreçte artık tercih işlemlerine geçildi. Büyük bir kesim tercihlerini tamamlarken yoğun şekilde "2026-TUS 1. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanır" sorusu geliyor.
ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem tercih sonuçları için tarih geçmedi. Bir önceki dönemim tercih sonuçları 4 gün içinde ilan edilmişti. Bu dönem de süreç aynı işlediği takdirde sonuçların 18 Mayıs'ta açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci daha sonra belirlenecek.