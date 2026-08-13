2026-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri açıklandı! Sınav yerleri için tklayınız

2026-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgeleri açıklandı!
ÖSYM 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
2026-TUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri için tıklayınız
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2026-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.