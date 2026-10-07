2026-TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu tarih dikkat çekiyor
2026-TUS 2. Dönem tercihleri bu gece sona eriyor. Adayların büyük çoğunluğu işlemlerini tamamladı ve sonuç tarihine odaklandı. Peki, 2026-TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-TUS 2. Dönem tercih sürecinde sona gelinirken adayların gündeminde şimdi sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Adaylar sık sık "2026-TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
2026-TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sonuç tarihine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Bir önceki dönemde başvurular 14 Mayıs'ta bitmiş, sonuçlar 21 Mayıs'ta ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde tercih sonuçlarının 14 Ekim'de açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.