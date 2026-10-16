2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! TUS tercih taban ve tavan puanları...
ÖSYM, 2026-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Kurumdan yapılan açıklamada "30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
TUS 2. Dönem tercihleri 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Adaylar günlerdir sonuçları bekliyordu ki az önce müjdeli haber geldi. ÖSYM saat 15.00'te yerleştirme sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu.
TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 16 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2026-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler