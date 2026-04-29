2026-TUS/1 tercih tarihi belli oldu mu, tercihler ne zaman yapılacak?
TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemi tercih sürecine döndü. Uzmanlık yolunda ilerlemek isteyen binlerce kişi, tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor. Konuyla ilgili bilgi almak isteyenler "TUS tercihleri ne zaman başlayacak" diye soruyor.
TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
2026-TUS 1. Dönem tercih tarihi ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Bir önceki dönemin sonuçları 12 Eylül'de açıklanmış, tercihler 29 Eylül'de başlamıştı. Süre incelendiğine 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin 2 Mayıs'ta başlaması beklenir.
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek.