Vakıflar Genel Müdürlüğünün öğrencilere sağladığı burs imkanından her sene on binlerce öğrenci faydalanıyor. Bu yıl da başvurular 31 Ekim'de son buldu. Artık gözler sonuçlara çevrilmiş durumda... Her gün giderek artan soru "2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte konuya dair bilgiler...

VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, VGM yükseköğrenim burs sonuç tarihini paylaşmadı. Kurumdan yapılan açıklamada "VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak" denildi. Sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.

VGM burs sonuçlarının kasım ayının sonu ya da aralık ayının başında ilan edilmesi bekleniyor.