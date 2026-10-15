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VGM yükseköğrenim burs başvuruları başlamış değil. Üniversite öğrencileri özellikle de bu sene kayıt yaptıranlar tarihleri merak ediyor. Günler ilerledikçe "2026 VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusu da artıyor.

VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor?

VGM burs başvuruları 22 Ekim 2026 tarihinde saat 10:00'da başlayacak ve 31 Ekim 2026 saat 23:59'a kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını www.vgm.gov üzerinden elektronik ortamda yapacak.