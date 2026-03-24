2026-YDS/1 sınav giriş belgesi açıklandı mı? YDS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 yılının ilk YDS sınavı için hazırlıklar sürüyor. On binlerce kişi sınava çalışırken bir yandan da sınav giriş belgesine ulaşmaya çalışıyor. Konu adaylar tarafından sıkı şekilde takip edilirken "2026-YDS/1 sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusu tırmanıyor.

2026-YDS/1 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

2026-YDS/1 sınav giriş yerleri henüz belli olmuş değil. ÖSYM sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu sebepler 26 Mart Perşembe günü gözler ÖSYM'de olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.