2026-YDUS tercih sonuçları açıklandı! Sorgulama için tıklayınız
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri 17-23 Haziran tarihleri arasında alındı. ÖSYM bugün heyecanlı bekleyişe son verdi.
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ÖSYM'den yapılan açıklamada "17-23 Haziran 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2026-YDUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Haziran 2026 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ