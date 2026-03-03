2026 yılı Adalet Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Memur adayları, kamu personel alım ilanlarını sıkı bir şekilde takip ediyor. Adalet Bakanlığı da yakın zamanda 15 bin personel alımı yapacak. On binler her gün yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilgi almak isteyenler "Adalet Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuruları ne zaman" diye soruyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Bakanlıktan henüz bir duyuru gelmiş değil. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı ortasında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.