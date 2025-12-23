Asgari ücret açıklandı mı? Yeni asgari ücret ne kadar oldu? 2026 asgari ücret zam oranı kaç oldu?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2026 yılı asgari ücret sürecinde, rakamı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantı sona erdi.

Asgari ücrete yüzde 27 zam

Bakan Işıkhan toplantı sonrası milyonların beklediği asgari ücret zam oranını açıkladı. Yapılan yüzde 27’lik artışla asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi.

Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

-Bu güne kadar milletimizin istikbali için nasıl birlikte büyüttüysek bundan sonra da aynı birlik ve beraberlikle aynı hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Bu ülke çok kısa süre içinde küresel krizler depremler pandemiler yaşadı.

-Türkiye büyüdükçe güçlendikçe ekonomisi sağlamlaştıkça her zaman olduğu gibi vatandaşımızın faydasına olacaktır.

-Biz 23 yıldır AK Parti olarak günü kurtaran değil geleceği inşa edenler olarak çalışıyoruz.

-Asgari ücrette de çalışanların hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek. Ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal şuur bakımından hayati öneme sahiptir. Burada İşverenlerin de işçilerin de dengeyi gözetecek şekilde uygulamaya çalıştık. Bu sürece olumlu yaklaşan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

-1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli 28.075 TL, yüzde 27 oranında arttırmış bulunuyoruz.

-Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için asgari ücret desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari ücret desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz.