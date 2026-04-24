2026 yılı öğretmenlerin il içi atama (tayin) başvurusu ne zaman başlıyor?

Öğretmenler her yıl çeşitli nedenlerle tayin başvurusunda bulunuyor. Bu yılın ilk atama başvuru tarihleri yayımlandı. MEB son dakika duyurusu ile öğretmenlere bilgi geçti. İşte detaylar...

2026 yılı öğretmenlerin il içi atama başvuruları ne zaman?

MEB tarafından yayımlanan kılavuzda "Öğretmenler, 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında, görev yaptıkları il içindeki tüm eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek" diye belirtti.

Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

Başvuru şartları

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

2. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartlarını taşımaları gerekmekte..