2026 YKS AYT yorumları... Bu sene YKS zor muydu, kolay mıydı?
YKS TYT'nin ardından 1 milyon 628 bin 200 aday AYT oturumunda sorulara cevap verdi. Sınavı tamamlayan adaylar direkt yorumlara odaklandı. Üniversite adayları telefonla sosyal medyadan yapılan paylaşımları araştırmaya başladı. İşte gelen yorumlar...
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2026 YKS AYT oturumuna katılan adaylar sınav biter bitmez testin zor olup olmadığını sorgulamaya başladı. On binlerce kişi arama motorlarında ve sosyal medyada "2026 YKS AYT yorumları"nı aratmaya başladı. İşte "Bu sene YKS zor muydu, kolay mıydı" sorusunun yanıtı...
Sosyal medyadan gelen 2026 YKS AYT yorumları...
Kaynak: HABER MERKEZİ