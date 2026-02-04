2026 YKS başvuruları başladı mı? Üniversite sınavı kılavuzu yayımlandı mı?

Şubat ayının başlamasıyla birlikte YKS başvuru süreci yeniden gündeme geldi. Üniversiteye hazırlanan adaylar, sınav öncesi ilk adım olan başvuruların ne zaman alınacağını araştırıyor. Takvimini netleştirmek isteyen binlerce kişi resmi duyurulara odaklandı. Bu nedenle son günlerde "2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu sıkça soruluyor.

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

2026 YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta kadar devam edecek. YKS kılavuzunun da 6 Şubat tarihinde yayımlanması bekleniyor.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.