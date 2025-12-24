2026 YKS başvuruları ne alınacak? YKS sınav tarihi...

2026 yılında yine yüz binler üniversitelerin programlarına yerleşecek. Adaylar ilk olarak başvuru yapacak ve ardından zorlu sınavda ter dökecek. Başvurular büyük bir önem taşırken tarihler aratılamaya başlandı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne alınacak?

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.