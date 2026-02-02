2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite adaylarının gözü YKS tercih tarihlerinde... Adaylar bir yandan sınav hazırlanırken bir yandan da başvuru sürecini takip ediyor. Şubat ayı ile birlikte "2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu artıyor.

YKS 2026 başvurusu ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak. Kılavuzun da 6 Şubat tarihinde yayımlanması bekleniyor.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.