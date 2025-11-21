2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınav tarihi...
2026 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. YKS başvuru ve sınav tarihi de belli oldu. Üniversite adayları kaderlerini belirleyecek olan sınava çalışırken bir yandan da başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte ayrıntılar...
Üniversite adayları her yıl YKS'ye girerek güzel bir üniversiteye yerleşmeye çalışıyor. Yeni yılın takvimi de açıklandı. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar "2026 YKS başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
YKS 2026 başvurusu ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2026 başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'ta son bulacak.
YKS sınavı ne zaman?
ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ