2026 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Üniversite tercih tarihi duyuruldu mu?

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2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyenler ikinci şans için bekliyor. Adaylar 18 Ağustos tarihinden itibaren ÖSYM'yi takip ederken gündemden düşemeyen soru "2026 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

2026 YKS ek tercihler başladı mı?

Hayır, 2026 YKS ek tercih başvuruları başlamış değil. 1 Eylül 2026 Salı günü ÖSYM konu hakkında bir duyuru geçmedi.

2025 yılında YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Yine aynı süreç yaşanırsa bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.