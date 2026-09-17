2026 YKS EK TERCİH EKRANI... YKS ek tercih başvuru nasıl yapılır? Üniversite taban puanları ve kontenjanları

Günlerdir beklenen an geldi. YKS ek tercih işlemleri bugün ÖSYM üzerinden alınacak. Başvuru ekranı beklenirken kılavuz inceleniyor ve "YKS ek tercih başvuru nasıl yapılır" sorusu yöneltiliyor.

YKS ek tercih nasıl yapılır?

Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2026 YKS ek tercih ücreti ise 170 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI

2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi) ve kontenjalar için tıklayınız

Tercih işlemi nasıl yapılır?

Tercih yapmadan önce ÖSYM'nin resmi sitesine girip YKS duyurularını takip edin. Site, tercih sürecinde işinize yarayacak bilgileri barındırıyor.

Hangi tabloları kullanabileceğinizi, mezun olduğunuz okul türüne ve puanlarınıza bakarak belirleyin. Sadece tercih hakkınız olan tablolardan seçim yapabilirsiniz; seçtiğiniz programların kodunu, adını, üniversitesini ve fakülte/yüksekokulunu not edin.

2026-TYT puanı hesaplananlar Tablo 3'teki ön lisans programlarını tercih edebilir.

AYT/YDT puanı hesaplananlar Tablo 4'teki programları tercih edebilir (lisans).

Tercihleri sisteme girmeden önce kağıt üzerinde bir "Tercih Listesi" hazırlamanız tavsiye ediliyor. Her satıra program kodu + üniversite + fakülte/yüksekokul adı yazın. Yanlış yazımdan doğan sonuçların sorumluluğu size ait.

Bütün tercih haklarını doldurmak zorunda değilsiniz. Örnek: Sadece 4 program istiyorsanız, o dördünü yazmanız yeterli — ama 1. sıradan başlayarak, istek sırasına göre yazmalısınız.

Tercih sırasını belirlerken dikkatli olun ve programları tanıyın. Tablolarda her programın koşulları (okul türü, yaş, sağlık, cinsiyet vb.) yazıyor. Sistem, tercih anında koşulları taşıyıp taşımadığınızı kontrol etmiyor. Koşulu tutmayan tercihler Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılan kontrolde geçersiz sayılır. Koşulu taşımadığınız bir programa, puanınız yetse bile kaydınız yapılmaz. Bu yüzden "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyun.

Sıralamayı doğru yapabilmek için yerleştirme sisteminin mantığını bilmek gerekir: yerleştirme, puan + tercih sırası + kontenjan ve koşullara göre bilgisayarla yapılır.

a) Bir programa, koşulları taşıyan ve o programı tercih etmiş adaylar arasından kontenjan kadar öğrenci alınır. Sıralama yerleştirme puanına göre yapılır; puanı yüksek olan önce yerleşir.

b) Puanınız ne kadar yüksek olursa olsun tek bir programa yerleşirsiniz: girebildiğiniz en üst tercihinize. O tercihin altında kalan tercihleriniz hiç değerlendirilmez.

c) Merkezî ek yerleştirmede yerleştiğiniz programı sonradan değiştirip, daha düşük puanlı başka bir programa kaydolamazsınız.

ç) En çok istediğinizi 1. sıraya, sonra istediğinizi 2. sıraya yazın — yani tamamen kendi isteğinize göre sıralayın. Geçen yılların en küçük puanlarına göre sıralamak zorunda değilsiniz. "Puanım yetmez" diye çekinmeden, ilk sıralara gerçekten istediklerinizi yazabilirsiniz. Buna karşılık, kazansanız bile gitmeyeceğiniz bir programı listeye hiç koymayın. Ama "ne olursa olsun bir yere yerleşeyim" diyorsanız, son sıralara girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.

Listedeki programların "bakınız/koşullar" kısmındaki tüm giriş şartlarını karşılıyor musunuz?

Program kodlarını doğru yazdınız mı?

Kod ve adı bir kez daha karşılaştırdınız mı?

Sıralama gerçekten istek sıranıza uygun mu? (Örn. 5. tercihinizi kazansanız "keşke 6.'yı kazansaydım" demeyeceğinizden emin misiniz? Bu, tüm tercihleriniz için geçerli mi?)

Kontroller bittikten sonra listenizi internetten sisteme girin ve ekrandaki uyarılara göre işlemi sonlandırın. Tercih bildirimini tamamladıktan sonra, tercih süresi içinde ais.osym.gov.tr üzerinden değişiklik yapabilirsiniz. Göndermeden önce tercihlerin durumunuza uygun olduğundan emin olun. Değişiklik/düzeltme yapmak isteyenler bunu elektronik ortamda kendisi yapar. Tercihlerin tamamını iptal edip yeniden tercih yapmak da süre içinde mümkündür. Süre bittikten sonra hiçbir değişiklik yapılamaz — dilekçeyle de yapılmaz. İşlem bitince tercih süresi içinde siteden tercih listenizi yazdırıp saklayın.

Tercih bildiriminden sonra ek yerleştirme ücretini ödeyin. Ücret, tercih süresi bittikten sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir; bu süreden sonra yatırılamaz. Ücreti yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirmeye alınmaz. Banka işlemleri sadece resmi iş günlerinde ve mesai saatlerinde yapılır. Yatırılan ücret hiçbir şekilde iade veya devredilmez.

14.01.2019 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararına göre şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ve gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmaz. Bunun için Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerinin SGK'dan sorgulanarak ÖSYM sistemine işlenmiş olması gerekir. İşletmek isteyenler: T.C. Kimlik No ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girip PROFİLİM → "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasındaki "SGK'dan Güncelle" butonuna basarak bilgilerini sisteme aktarabilir.