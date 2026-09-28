2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

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YKS ek tercih sonuç tarihi araması bugün daha da hızlandı. Pazartesi günü olması sebebiyle adaylar ÖSYM'den duyuru gelip gelmediğini sık sık kontrol ediyor. Yine yoğun şekilde cevap aranan soru "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

Hayır, ÖSYM bugün sonuç tarihi ile ilgili bir duyuru geçmedi.

2025 YKS ek yerleştirme başvuruları 30 Eylül'de tamamlanmış sonuçlar 6 Ekim'de erişime açılmıştı. Sonuçların 27 Eylül'de açıklanması bekleniyordu fakat ÖSYM sonuçları ilan etmedi. Beklentiler bugün sonuçların ilan edileceği yönünde...

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Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt tarihleri de sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.