2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih duyurusu geldi mi?

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ÖSYM, 2026-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında aldı. Başvurular biter bitmez sonuç tarihi gündem oldu. Hafta sonu yine sıkça gelen soru "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Eylül 2026 Pazar günü itibarıyla ÖSYM'den YKS ek tercih sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Geçen sene başvurular 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar 6 Ekim'de ilan edildi. Bu yıl gözler 27 Eylül'de olacak.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıt tarihleri de sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.