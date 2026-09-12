2026 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Üniversite ek tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı mı?

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YKS tercih sonuçları 18 Ağustos'ta ilan edildi. Bu tarihten itibaren herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler ek tercihleri için bekleyişe geçti. Haftalar geçti fakat duyuru yayımlanmadı. Bu sebeple gittikçe artan soru "2026 YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" şeklinde...

2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

12 Eylül 2026 Cumartesi günü ÖSYM'den henüz üniversite ek tercih tarihleri ile ilgili bir paylaşım gelmedi.

2025 yılında YKS tercih sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanmış, ek tercihleri 25 Eylül'de başlamıştı. Yine aynı süreç yaşanırsa bu yıl üniversite ek tercihlerinin 18 Eylül'de başlaması beklenir.

Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

2026 YKS ek tercih kılavuzu da tercih duyurusu ile birlikte erişime açılacak.