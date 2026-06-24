2026 YKS gözetmen, görevli ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

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2026 YKS'de yaklaşık 2 buçuk milyon aday ter döktü. On binlerce gözetmen ise sınavların sorunsuz tamamlanmasında yardımcı oldu. Şimdi sınavda yer alan görevliler ücretlerin ne zaman hsaplara geçeceğini merak ediyor.

2026 YKS gözetmen ücreti ne zaman yatacak?

2026 YKS gözetmen ücreti tarihi ile ilgili henüz bir bilgilendirme geçilmedi. Genellikle ücretler sınavdan 1 hafta sonra hesaplara geçiyor.

2026 YKS gözetmen ücretlerinin 29 Haziran 2026 Pazartesi günü yatması bekleniyor.