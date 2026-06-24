2026 YKS iptal mi olacak? YKS'de 2 soru iptal mi edildi?

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Son günlerde "YKS'de hata" iddiası çokça konuşuluyor. Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar'ın Handan romanındaki karakter adı "Neriman" yerine "Nermin" olarak yazılması adaylarda kafa karışıklığı yarattı. Matematik testinde ise türev grafiğiyle ilgili bir soruda ÖSYM'nin açıkladığı cevabın yanlış olduğu öne sürüldü.

Bu sebeple 2 sorunun iptal edilmesi gerektiği savunulurken bu tartışmalar sonrası "YKS'de 2 soru iptal mi edildi" sorusu hızlanıyor.

YKS'de 2 soru iptal mi edildi?

2026 YKS'nin iptal olması söz konusu değil. 2 sorusunun iptal olup olmayacağı ise ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrası kesinleşecek. Şimdilik böyle bir durum yok.