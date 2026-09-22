2026 YKS ÖZYES tercihleri ne zaman başlıyor? ÖZYES kılavuzu...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı'nda ter döküp başarılı sonuç alan adaylar tercih işlemleri yapacak. Adaylar günlerdir tarihleri merak ederken ÖSYM bugün beklenen duyuruyu yaptı.

2026 YKS ÖZYES tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2026-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, tercihlerini 24 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir. Tercih işlemleri, 30 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Yerleştirme işleminde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

2026-ÖZYES Tercih Kılavuzu (Ön Bilgi)