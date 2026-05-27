2026 YKS sınav giriş belgesi, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2026 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınava kısa süre kala adaylar, oturumlara hangi okulda gireceklerini öğrenmek için "YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.