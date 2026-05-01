2026 YKS sınav yerleri ne zaman açılacak? Sınav giriş belgesi tarihi belli mi?

Üniversite adayları 2026 için kolları sıvadı. Sınava artık sayılı haftalar kaldı. Sınav heyecanı artarken sınav giriş belgesi sabırsızlığı da sürüyor. Binlerce kişi her gün kontrol amaçlı "2026 YKS sınav yerleri ne zaman açılacak" sorusunu yöneltiyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.