2026 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
YKS sınav giriş belgesi yayımlandı. Milyonlar iyi bir üniversitede öğrenim görebilmek için sorulara cevap verecek. Sınav ile ilgili bir aksaklık yaşamak istemeyen binlerce kişi "2026 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta" diye soruyor.
2026 YKS için geri sayım sürerken adayların gündeminde sınav günüyle ilgili detaylar yer alıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Özellikle sınav saati ve oturumların başlangıç bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "2026 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta" sorusunun yanıtı...
YKS 2026 sınavı ne zaman, saat kaçta?
20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.