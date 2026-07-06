2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte üniversite sonuç tarihi...

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Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, YKS maratonunun tamamlanmasının ardından sonuç tarihine odaklandı. Sınav heyecanını geride bırakan adayları şimdi sonuç heyecanı sardı. Bir an evvel tercihte bulunmak isteyenler sonuç tarihini sıkça araştırıyor. İşte "2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusunun yanıtı...

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 2 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih tarihi ile ilgili bir bilgilendirme ise geçilmedi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.