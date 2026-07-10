2026 YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte duyurulacak? Üniversite sınav sonuç tarihi...

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YKS sonuç tarihine adım adım yaklaşılıyor. Üniversite adayları ÖSYM'nin geçtiği sonuç tarihini iple çekiyor. Günler ilerledikçe heyecan katlanırken "2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu artıyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih tarihi ile ilgili bir bilgilendirme ise geçilmedi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.