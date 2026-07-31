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Üniversite adaylarında heyecan dorukta... 29 Temmuz'da başlayan süreç devam ediyor. İlk iki günde işlemlerini tamamlayanların gündeminde sonuç tarihi var. Binlerce kişi şimdi "2026 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" diye soruyor.

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025'teki süreç aynen işlerse bu yıl sonuçların 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.