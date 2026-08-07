2026 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Üniversite tercih sonuç tarihi duyuruldu mu?

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YKS tercih işlemleri devam ederken gözler bir yandan da sonuç tarihinde... ÖSYM takviminde tarihleri belirtmezken aaylar da muhtemel tarihi öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...

2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ÖSYM net tarihi adaylara geçmiş değil. Değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağı henüz bilinmiyor. Geçen yıl başvurular 13 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025'teki süreç aynen işlerse bu yıl sonuçların 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.