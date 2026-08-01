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Üniversite adayları, gönlündeki fakülte ve programa yerleşmek için başvuruda bulunuyor. 29 Temmuz'da başlayan işlemler devam ediyor. Ağustos ayına girildi ve "2026 YKS tercihleri ne zaman bitiyor", "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

2026 YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

ÖSYM'nin takvimine göre 29 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 10 Ağustos'ta sona erecek.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS tercih sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 13 Ağustos'ta bitmiş sonuçlar 25 Ağustos'ta ilan edilmişti. 2025'teki süreç aynen işlerse bu yıl sonuçların 22 Ağustos'ta ilan edilmesi beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Üniversite kayıt tarihleri ise tercih sonuç duyurusu ile birlikte belli olacak.