2026 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlıyor? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS sonuçları 21 Temmuz'da ilan edildi. Erken erişime açılan sonuçlarla birlikte yüz binler ÖSYM'ye akın etti. Sonuçların öğrenilmesinin ardından yoğun şekilde gelen soru "2026 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlıyor" oldu. İşte detaylar...

2026 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlıyor?

2026 YKS tercih tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

2026-YKS: Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı.

Kılavuzu incelemek için tıklayınız

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.