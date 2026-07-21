2026 YKS'de kaç birinci çıktı, kaç kişi ful yaptı? Birinciler kimler? Birinciler hangi ilden?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 YKS sonuçları 22 Temmuz'da ilan edilecekti fakat ÖSYM sonuçları erkenden ilan etti. Sonuç ilanın ardından adaylar sonuçlarını kontrol etti. Şimdi başarılı olan adaylar tercih tarihlerini beklerken bazı sorular da sıklaşmış durumda... Bunlardan biri de "2026 YKS'de kaç birinci çıktı, kaç kişi ful yaptı" şeklinde...

TYT'de 5 aday birinci oldu

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi öğrenci Şerif Efe Dartar birinci oldu.

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise 3 farklı branşta öğrenciler bulunuyor. Sayısal alanda TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar birinci oldu. Sözel alanda Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahaddin Coşkun birinci oldu. Eşit ağırlık bölümlerinde ise Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Tuğsem Bahar birinci oldu.

Yabancı Dil Testi'nde birinci olan öğrenciler ise şu şekilde:

Almanca; Eylül UYAR / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça; Ammar Moataz Mohamed Ibrahım MAHMOUD / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca; Sena İLHAN / Açık Öğretim Lisesi/ Denizli

İngilizce; Doğa ERDEMİR/ Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Rusça; Ela DEMİREL / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul