2026-YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor?
On binlerce aday 2026-YÖKDİL/1 sınavı için hazırlanıyor. Ocak ayında başvurular alınacak fakat net tarihi bilmeyenler araştırma içerisinde... Akademik kariyer hedefleyen binler "2026-YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruyor. İşte ÖSYM'nin geçtiği o tarih...
2026-YÖKDİL/1 başvuru tarihleri yaklaşıyor. Tarihleri kaçırmak istemeyen adaylar günler kısaldıkça aramalarını sıklaştırıyor. Tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "2026-YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor" sorusuna cevap arıyor.
2026-YÖKDİL/1 başvuruları ne zaman başlıyor?
Adaylar başvurularını 21–29 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek, geç başvuru günü ise 4 Şubat 2026 saat 23.59 olarak açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav 8 Mart 2026 tarihinde yapılacak.
Sınav sonuçlarının 8 Nisan 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor.