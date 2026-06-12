2026-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak? Kılavuz yayımlandı mı?

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Üniversitelerde doçentlik ve profesörlük kadrosuna atanabilmek, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru için adaylar YÖKDİL'e giriyor. Sınav girebilmek için başvuru şart. Peki, 2026-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman yapılacak?

2026-YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran'da başlayacak ve 24 Haziran'da sona erecek. Kılavuz yayımlanmazken başvuru ücreti de kılavuzun yayımlanmasıyla belli olacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.