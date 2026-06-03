2026-YÖKDİL/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
2026-YÖKDİL/2 sınav tarihi ile ilgili ÖSYM'den değişiklik duyurusu geldi. ÖSYM'den yapılan açıklamada 2026-YÖKDİL/2 ileri bir tarihe ertelendi. Şimdi adaylar yeni sınav tarihini öğrenmeye çalışırken yoğun şekilde "2026-YÖKDİL/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak" sorusu geliyor.
2 Ağustos 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-YÖKDİL/2'nin sınav tarihi değişti. ÖSYM yeni takvimi yayımlarken sıkça "2026-YÖKDİL/2 ertelendi mi, ne zaman yapılacak" sorusu geliyor. işte ayrıntılar...
2026-YÖKDİL/2 ne zaman yapılacak?
Daha önce 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı duyurulan 2026-YÖKDİL/2 sınavı, 9 Ağustos 2026 tarihine ertelendi.
7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle değişikliğe gidildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ