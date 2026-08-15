2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos'ta gerçekleşti. Sınavın soru ve cevap anahtarı aynı gün erişime açılırken kesin sonuçlar merak ediliyor. Binlerce kişi her gün "2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
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2026-YÖKDİL/2 sınavını geride bırakan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Soruları inceleyen ve netlerini hesaplayan adaylar ÖSYM'nin kesin sonuçları ilan etmesini bekliyor. Peki, 2026-YÖKDİL/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 2026-YÖKDİL/2 sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ