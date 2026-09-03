2026/27 VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

VGM burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş... On binlerce öğrenci başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. Gözler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çevrilmişken dillerden düşmeyen soru "VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor" oluyor.

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden öğrenim ve yükseköğrenim bursu ile ilgili bir duyuru henüz gelmedi.

İlkokul, ortaokul, lise burs başvuruları geçen yıl 1 Ekim'de başlamış 15 Ekim'de son bulmuştu.

Ön lisans, lisans burs başvuruları ise 21 Ekim'de başlamıştı.