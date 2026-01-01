2026'da resmi tatil süresi kaç gün? 2026 resmi tatiller, kurban bayramı tatili, ramazan bayramı tatili...

Yeni yılla birlikte gözler 2026'daki resmi tatil günlerine çevrildi. Hem kamuda hem de özelde pek çok çalışan yıllık izinlerini resmi tatillerle ve hafta sonu izinleriyle birleştirerek tatilin keyfini uzatabiliyor.

2026'da da resmi tatillerin önemli bir bölümü hafta içine denk geliyor. 2026'da Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri, birkaç günlük yıllık izin kullanımıyla 9 güne kadar çıkabiliyor. Ramazan Bayramı için 4 gün, Kurban Bayramı için ise 2 gün izin kullanmak yeterli oluyor.

2026'da resmi tatil süresi 15,5 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz ve 29 Ekim gibi milli günler de hafta sonlarıyla birleştiğinde 4 ila 5 günlük tatil fırsatları sunuyor.

2026 resmi tatil günleri ise şöyle:

-1 Ocak 2026 Perşembe yılbaşı

-19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

-20/22 Mart 2026 Ramazan Bayramı

-23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

-19 Mayıs 2026 Salı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

-26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

-27/30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı

-15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü

-30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

-28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

-29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

-28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.